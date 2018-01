Gonfiavano le ricette per incassare i rimborsi, denunciati due farmacisti

Gonfiavano le ricette dei propri clienti per ricevere ed incassare dallo Stato i rimborsi per i medicinali non erogati. E' finita con due denunce la truffa messa in atto da un fermano ed un osimano, che gesticono insieme una farmacia ad Osimo.

Ad intervenire i Carabinieri del Nas che dopo alcuni controlli sono riusciti a ricostruire i movimenti dei due uomini. Entrambi sono ora accusati di aver falsificato le ricette dei clienti per poter incassare maggiori rimborsi e per questo sono indagati per falso e truffa ai danno dello stato.