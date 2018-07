Folgorato mentre lavora in un cantiere, operaio in ospedale

Incidente sul lavoro questa mattina, in piazza Rosselli, all'interno di un cantiere. Per cause ancora in fase di accertamento un operaio è rimasto folgorato mentre era impegnato in alcuni lavori di ristrutturazione. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 11, quando un idraulico di 50 anni ha ricevuto una forte scossa elettrica, che l'ha fatto stramazzare al suolo.

Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona e l'automedica che lo hanno stabilizzato e trasportato in codice giallo all'ospedale regionale di Torrette. Per fortuna l'uomo non è in pericolo di vita.