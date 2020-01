Infortunio sul lavoro, meccanico colpito in testa da una sospensione

ANCONA - Stava lavorando su un'auto che si trovava sopra il ponte. La sospensione anteriore del veicolo si è improvvisamente staccata e lui è stato colpito in testa. Paura questa mattina in un'officina di via Macerata ad Ancona. L'uomo, un operaio di 58 anni, è stato subito soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale con un codice giallo avanzato. Per fortuna non è in pericolo di vita.