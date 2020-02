Valzer della sicurezza, terzo questore in un anno: da Ferrara ecco Giancarlo Pallini

Il valzer della sicurezza porta ad Ancona il terzo questore in meno di un anno. Claudio Cracovia lascia il capoluogo dorico per trasferirsi a Trento, a capo della questura della provincia autonoma. Lo ha deciso il Dipartimento di pubblica sicurezza del Viminale che ha disposto un ampio movimento di questori che coinvolge 14 città italiane.

Tra queste Ancona, dove approda il dottor Giancarlo Pallini, in arrivo da Ferrara. Per lui è un ritorno nelle Marche: ha diretto per due anni, fino al novembre 2017, la questura di Macerata, dove ha dato impulso alla lotta contro lo spaccio di stupefacenti e la ludopatia. Originario di Casal di Principe (Caserta), 61 anni, ha trascorso buona parte della sua carriera in polizia a Roma, dove ha svolto numerosi incarichi.

Si tratta del terzo questore in meno di un anno per il capoluogo dorico: Claudio Cracovia, infatti, era subentrato ad Oreste Capocasa dall’aprile 2019. Ora è la volta di Giancarlo Pallini che prenderà servizio dal 24 febbraio.