Aperti nonostante l'ordinanza, sanzioni per 4 attività: scatta anche una denuncia

ANCONA - Anche nella giornata del 25 aprile sono proseguiti i controlli della Polizia locale di Ancona, particolarmente presidiato Portonovo. Nella serata di venerdì un cittadino italiano residente in una frazione intorno alle 21:00 è stato fermato da una pattuglia in palese stato di ebbrezza; prima ha rifiutato di effettuare l'alcol test poi è stato portato all'ospedale per il prelievo. Anche qui ha rifiutato di effettuare il prelievo e quindi è stato portato al comando della polizia municipale per i dovuti atti e denunciato per guida in stato di ebbrezza e inosservanza misure Covid. Durante i controlli della giornata di ieri sono state elevate 4 sanzioni ad altrettanti esercizi commerciali che erano aperti nonostante il divieto di apertura per il 25 aprile; in tutto sono stati controllati oggi 39 veicoli, 9 pedoni e 18 esercizi commerciali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.