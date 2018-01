Trovato morto in strada, giallo alla fermata dei bus: sul posto la Polizia

Giallo nella tarda mattinata di oggi in piazza Ugo Bassi, nei pressi della fermata dei bus, dove alcuni passanti hanno trovato un corpo senza vita riverso a terra. Non si conoscono ancora le generalità della vittima nè le cause che hanno provocato la morte. Ciò che è emerso finora è che l'uomo era seduto sul sedile passeggero di un'auto, quando forse per un malore, è sceso in strada morendo poco dopo sull'asfalto. Sul posto la Polizia.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO.