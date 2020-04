Orrore davanti al mercato: uomo trovato morto in strada dopo un tragico volo

Dramma in via Magenta. Un uomo è stato trovato morto in strada dopo essere precipitato per alcuni metri da una finestra. Si tratta di Goffredo Grati, di 96 anni.

A dare l’allarme sono stati i residenti quando si sono affacciati e hanno assistito alla macabra scena del corpo straziato a terra, proprio alle spalle del Mercato delle Erbe. Subito sul posto sono intervenute l’automedica e un’ambulanza della Croce Gialla, insieme a due pattuglie dei carabinieri e una della polizia. I soccorritori, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso. In corso le indagini per capire se si sia trattato o meno di un gesto volontario.