Addio ad Anna Emett Venturi, storica commerciante: era la signora della maglia

Per quasi quarant’anni si è occupata della bottega a cui era affezionatissima, una seconda casa. La città piange Anna Emett Venturi, storica commerciante anconetana: aveva 77 anni. Si è spenta ieri, dopo una lunga malattia.

Dal 1970 al 2006 ha gestito, insieme al marito Guglielmo, la Bottega della Maglia in corso Mazzini, fondata dai suoceri nel 1933. Finché la salute gliel’ha permesso, ha continuato a tenere in mano le redini dell’attività che poi è stata trasformata in uno showroom di Artecasa Venturi, negozio di arredamenti della famiglia Venturi, con sede principale in piazza del Plebiscito. Anna lascia i figli Erminio, Valentina e Arianna e due nipoti. I funerali sono stati celebrati in forma privata dalla sua adorata famiglia.