Vende alcolici ai minori e dopo le 20, chiuso il negozio e denunciato il proprietario

Vendeva alcolici ai minori di 16 anni ed in contenitori in vetro dopo le 20 di sera. Questa mattina gli agenti della Squadra Volanti di Ancona hanno chiuso il negozio Mini Market lungo corso Stamira. La polizia ha notificato al titolare il provvedimento di sospensione temporanea del locale per 10 giorni disposto dal Questore di Ancona .

Il titolare infatti era stato sanzionato per aver, in modo reiterato, non osservato la regolamentazione che vieta la vendita degli alcolici ai minori dei 16 anni e la vendita di bevande in contenitori in vetro dopo le 20. Lo scorso aprile l'uomo era stato indagato per aver venduto a due ragazzi, minori degli anni 16, bevande superalcoliche con le quali si erano poi ubriacati, ed uno dei due era stato costretto a ricorrere alle cure ospedaliere per abuso etilico. In quel caso il titolare era stato denunciato. Ora il suo negozio rimarrà chiuso per 10 giorni.