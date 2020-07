Ennesimo infortunio a Mezzavalle, turista scivola sullo stradello e si ferisce

Ancora un infortunio a Mezzavalle. Una turista romana, che stava percorrendo con le infradito il ripido stradello in discesa per raggiungere la spiaggia, è scivolata e si è ferita ad una caviglia. Non è chiaro se la rovinosa caduta sia stata la conseguenza di un malore. Subito sono stati attivati i soccorsi. Sul posto è intervenuto il gommone di salvamento, partito dalla base di Portonovo: i soccorritori hanno caricato la donna per portarla al molo, dove ad attenderla c’era un’ambulanza della Croce Gialla di Camerano che successivamente l’ha accompagnata all’ospedale di Torrette per accertamenti.

