Tornano i mercati scoperti, ecco come accedervi

ANCONA - Riaperti questa mattina i mercati scoperti ad Ancona. Numerosi gli anconetani che non hanno voluto mancare la riapertura delle bancarelle dopo oltre due mesi di chiusura. Rispettate, in via generale, le distanze di sicurezza, ma ancora non tutti hanno compreso le indicazioni sancite dall’ordinanza 11 del 14/5/2020. L'ordinanza, scaricabile dal sito del Comune di Ancona, evidenzia che chiunque, per qualsiasi motivo (operatori, clienti, visitatori, passati) acceda nelle aree mercatali deve:

- indossare la mascherina;

- indossare i guanti;

- mantenere la distanza interpersonale di un metro.

Sul posto, oltre ad agenti della Polizia Locale, dipendenti comunali per agevolare e promuovere il rispetto delle misure di sicurezza. Per questioni di sicurezza il mercato di via Maratta, il martedì e venerdì sarà effettuato lungo il viale della Vittoria. Questo perché in entrambe i giorni è maggiore il numero degli ambulanti e per evitare assembramenti, è necessario non disporre le bancarelle in doppia fila, ma su fila unica come avverrà nel viale della Vittoria. Nella giornata di mercoledì il mercato si terrà regolarmente in via Maratta, visto che presenta minor numero degli ambulanti, su un’unica fila.

È inoltre obbligatorio, secondo quanto disposto dall’ordinanza, utilizzare per l'accesso ai mercati i seguenti varchi :

- mercato coperto Centrale delle Erbe: ingresso lato corso Mazzini e ingresso lato via Magenta;

- mercato coperto di via Maratta: ingresso lato via Maratta e ingresso lato corso Amendola - mercato coperto di Piazza d'Armi: entrambi gli ingressi lato piazzetta verso Piazza Ugo Bassi e ingresso lato Viale Cristoforo Colombo;

- mercato coperto di Collemarino Sud: ingresso da Piazzale Galilei lato Via Tamburini e ingresso da Piazzale Fermi lato Via Tamburini.

L'orario di apertura dei mercati coperti è dalle ore 7 alle ore 13, chiusura prevista alle 13:30. Nei mercati coperti che all’aperto saranno posti cartelli che ricorderanno le misure anti-Covid da adottarsi da parte di tutti. Infine, la Polizia Locale di Ancona ricorda ai cittadini di spostare i veicoli dalle vie e dalle piazze interessate dai mercati oltre all’osservanza delle norme di sicurezza prescritte dall’ordinanza.