Bloccata sotto la neve con la figlia neonata, mamma e piccola salvate dalle volanti

Deve accompagnare la figlia neonata al Salesi per alcuni importanti controlli che la piccola deve ripetere quotidianamente, ma la neve fa intraversare l’auto. Mamma 22enne e figlia di appena sei giorni sono rimaste intrappolate per alcuni minuti sulla salita di via strada vecchia di Pietralacroce. A salvarle sono state gli agenti delle volanti grazie a un fuoristrada attrezzato con un verricello.

Intorno alle 15 di lunedì la donna era appena salita sull’auto dopo aver sistemato accuratamente la piccola nella vettura. Giusto il tempo di percorrere una manciata di metri sotto la fitta nevicata e l’auto ha cominciato a perdere aderenza proprio sulla salita che l’avrebbe portata su via del Conero. L’auto era regolarmente dotata di gomme termiche, ma tenerla in strada vista la nevicata in corso e le condizioni dell’asfalto imbiancato era impossibile. Madre e figlia sono quindi rimaste bloccate sulla rampa con la donna in preda al panico. Nonostante la disperazione la 22enne ha preso il cellulare e ha chiamato il 113. Dopo circa 10 minuti un fuoristrada della polizia è arrivato sul posto. Con l’aiuto di un verricello i poliziotti hanno messo in sicurezza la vettura per poi accompagnare la donna e la figlia all’ospedale pediatrico.

Nella sola giornata di ieri le pattuglie delle volanti hanno soccorso decine di automobilisti rimasti bloccati nella neve.