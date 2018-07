Bufera nella notte, vigili del fuoco al lavoro per le conseguenze del maltempo

La notte di tempesta non ha risparmiato rami e, in alcuni casi, interi alberi. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati tra la mezzanotte e le prime luci oggi in città e in provincia per le conseguenze del maltempo.

Ad Ancona sono stati numerosi gli interventi di rimozione di rami pericolanti, circa una decina, ma le operazioni più consistenti hanno riguardato la rimozione di due alberi in via Torrioni e in via Primo Maggio. Il vento forte ha infatti sradicato i tronchi facendoli rovesciare sulla sede stradale, fortunatamente senza conseguenze per veicoli o persone visto anche l’orario notturno. Alberi in strada anche in provincia. A Jesi il personale è stato impegnato via Artigiani mentre a Fabriano un albero è stato sradicato in via Don Giovanni Minzoni. Nessun intervento particolare segnalato per la Guardia Costiera né al largo né in porto dove le navi, a causa del maltempo tuttora persistente, stanno entrando con la massima cautela.