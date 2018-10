Paura in strada per un doppio malore, soccorsi due passanti

Doppio intervento oggi pomeriggio per gli operatori della Croce Gialla di Ancona, che hanno dovuto soccorrere due persone in difficoltà. Il primo intervento è scattato intorno alle 16.30 nella zona di via Fonti, dove un 30enne era stato vittima di un malore causato probabilmente dall'assunzione di sostanze stupefacenti. Per lui necessario il trasporto in ospedale con un codice verde.

Un'ora dopo invece allarme scattato in via Giordano Bruno, dove una donna straniera di 38 anni si è sentita male in strada. I soccorritori l'hanno portata in ambulanza e trasportata in codice giallo al nosocomio cittadino. Anche per lei la causa potrebbe essere stata l'assunzione di sostanze stupefacenti.