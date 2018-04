Malore mentre attraversa la strada, donna incosciente: paura in pieno centro

E’ stata colta da un malore mentre attraversava la strada, è caduta a terra e solo per miracolo non è stata investita dalle automobili in transito su via Vecchini.

Paura verso le 10 di lunedì davanti a Palazzo del Popolo, dove un’anconetana di 76 anni è stata colta da un malore ed è caduta sbattendo il viso sull’asfalto. Il capannello dei presenti ha temuto il peggio perché l’anziana è rimasta a terra incosciente. Si è ripresa dopo pochi attimi, ma non ricordava più nulla dell’accaduto ed era in forte stato confusionale. Sul posto è intervenuta l’automedica del 118 e l’ambulanza della Croce Rossa di Ancona, mentre gli agenti della Polizia Municipale hanno regolato il traffico che si era rapidamente congestionato.

La donna è stata portata al Pronto Soccorso di Torrette in codice giallo con un trauma facciale e un sospetto trauma cranico.