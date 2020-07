Si sente male dopo la cena di pesce in barca: soccorso al porto turistico

E’ finita nel peggiore dei modi una cena a base di pesce per un uomo, soccorso ieri sera dal 118 mentre si trovava in barca a Marina Dorica. Erano le 23,30 circa quando si è sentito male, probabilmente per un’intossicazione alimentare o un'indigestione. Al porto turistico è intervenuto un equipaggio della Croce Gialla di Falconara. Il soccorso non è stato semplice perché i volontari hanno dovuto raggiungere il paziente sulla barca per poi trasferirlo all’ambulanza per il trasferimento all’ospedale di Torrette, dove è stato sottoposto ai trattamenti del caso e ora è fuori pericolo.

