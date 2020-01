Trasportava maialini da latte stipati e senza madri, multati il camionista e la sua ditta

Trasportava maialini da latte in condizioni non idonee: per questo la polizia stradale di Ancona ha multato un camionista.

E’ il frutto di ispezioni mirate svolte sulle strade per verificare il rispetto della normativa in materia di trasporto di animali vivi. Ieri pomeriggio, nella rete dei controlli è finito il camion in questione che viaggiava in A14, proveniente dall’Umbria e diretto in Emilia: trasportava un carico di maialini di età inferiore al mese di vita e sotto i 10 chili, per un viaggio superiore alle 8 ore, senza essere accompagnato dalle madri.

Sono condizioni di trasporto espressamente vietate dalla legge. Il conducente e la ditta per cui lavora sono stati puniti con una multa di 2000 euro e sono stati interessati i servizi veterinari dell’Asl Marche e della Regione Emilia Romagna, dove il carico era destinato.