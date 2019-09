Lite da paura tra fidanzati, ubriaco urla e bestemmia: portato all'ospedale e denunciato

Le urla hanno richiamato l’attenzione dei passanti e qualcuno, spaventato, ha chiamato il 113. Sono dovute intervenire le Volanti della questura, insieme a un mezzo dell’Esercito, attorno alle 18 di questo pomeriggio, per porre fine ad un animato litigio tra fidanzati nel bel mezzo di piazza Cavour.

Lui, un anconetano di 39 anni, palesemente ubriaco, gridava e bestemmiava mentre veniva quasi alle mani con la fidanzata di tre anni più giovane, per futili motivi. In quei momenti concitati, le ha gettato la borsetta a terra, senza però usare violenza nei confronti della ragazza. Poi, in preda ai fumi dell’alcol, si è messo a sbraitare e bestemmiare tra i passanti, per poi sedersi su una panchina e continuare il suo show dettato dall’ira.

Insieme alle forze dell’ordine, in piazza Cavour è intervenuta anche un’ambulanza della Croce Gialla che ha caricato il 39enne, molto agitato, e l’ha portato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette. Nei suoi confronti è scattata una denuncia per ubriachezza molesta e per le bestemmie pronunciate.