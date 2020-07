Lite da paura in strada, choc tra la gente: donna tenta di accoltellare il vicino di casa

All’ennesima lite condominiale, non ci ha visto più: è rientrata in casa, ha afferrato un coltello da cucina, è scesa in strada e ha tentato di ferire uno dei vicini che, fortunatamente, è riuscito a schivare il colpo. Paura ieri pomeriggio al Piano. Attorno alle 18,30 sono dovuti intervenire i carabinieri del Norm, avvisati dai passanti, per fermare e disarmare la donna in via Cristoforo Colombo.

La 58enne anconetana aveva litigato ancora una volta con i vicini di casa, due trentenni, uno italiano e l’altro tunisino, per vecchie ruggini. Una scena a cui hanno assistito diverse persone, visto che si è sviluppata in strada: choc generale quando la donna è uscita di casa brandendo un lungo coltello da cucina con il quale avrebbe provato a colpire il tunisino. La segnalazione dei presenti e il pronto intervento dei carabinieri hanno evitato il peggio: è stata bloccata e denunciata per minacce aggravate e il porto abusivo del coltello.