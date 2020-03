Baby ladri escono di casa per saccheggiare auto

Si potrebbero fare tante cose a casa. Studiare, ad esempio. Leggere un libro, veder un film. Oppure giocare alla Playstation. E invece no. Loro, stanchi di restare chiusi tra quattro mura, hanno pensato bene di uscire e depredare auto in sosta, approfittando del fatto che in strada, in questi giorni, gira pochissima gente, com’è giusto che sia per l’emergenza Coronavirus.

I baby ladri, giovanissimi (13 e 14 anni rispettivamente) sono stati sorpresi dalla polizia e denunciati per furto. Il raid è avvenuto sabato pomeriggio in via Rodi. Ad accorgersi dei teppistelli, d’origine straniera, è stato un residente che ha subito contattato il 113. Sul posto le Volanti hanno beccato in flagrante i due ladruncoli, che hanno risposto pure in modo strafottente: non avevano con sé arnesi da scasso, ma addosso avevano la refurtiva.

Poche cose, di scarso valore, prelevate da due auto (una forse lasciata aperta dal proprietario), ma anche un portafogli vuoto. I due adolescenti sono stati affidati alle famiglie e denunciati.

