Lui dorme in camera, i ladri bucano la finestra ed entrano: sfiorato il faccia a faccia

Ladri in azione a Monte Dago, ci risiamo. In via Palombare ormai i residenti sono disperati per i raid che si ripetono a ondate.

Gli ultimi colpi - uno riuscito, l’altro tentato - risalgono al tardo pomeriggio di venerdì. I malviventi prima hanno cercato di entrare in un’abitazione in zona Fonte delle Monache: stavano forzando una persiana quando una vicina, insospettita dai rumori, è uscita e li ha messi involontariamente in fuga. La donna ha visto due ombre stagliate sul muro della casa dei vicini, ma non ha fatto in tempo a rendersene conto che i banditi si erano già dileguati a piedi, passando per i campi. Erano circa le 19.

Un quarto d’ora dopo si sono intrufolati in un’altra abitazione, arrampicandosi sulla grondaia fino al balcone al secondo piano. Hanno praticato un foro sugli infissi di una porta-finestra, utilizzando un trapano, e sono entrati, forse senza sapere che in camera da letto stava riposando un 28enne che non si è accorto di nulla, se non a distanza di qualche tempo, a furto avvenuto. I ladri hanno portato via una borsa che poi hanno abbandonato durante la fuga: si sono impossessati di soldi e carte di credito. Sul posto, per i rilievi, è intervenuta la polizia.