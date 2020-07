Abbraccio fatale, la collana d'oro sparisce: giovane ladra scoperta dai carabinieri

Si è avvicinato a un pensionato e con una scusa, fingendo di conoscerlo, l’ha abbracciato. Una stretta fatale: con estrema abilità, in pochi secondi gli ha sfilato una collanina d’oro. Nel giro di due settimane i carabinieri sono riusciti a risalire alla ladra. Si tratta di una 19enne rom.

Era stata lei, secondo le indagini condotte dai militari del Norm e dai colleghi della stazione di Collemarino, a derubare un 77enne in via Da Vinci, lo scorso 28 giugno, mentre aspettava l’autobus alla fermata. Nonostante l’anziano l’abbia respinta, la ragazza è riuscita a sfilarle la catenina dal collo. Grazie alla descrizione fornita e alla scrupolosa analisi delle immagini riprese dalla videosorveglianza della zona, i carabinieri hanno ripercorso i movimenti della donna e immortalato il suo volto, al quale poi è stata data un’identità certa. In attesa di vagliare le responsabilità della 19enne per altri casi simili segnalati nelle ultime settimane in città e nell’hinterland, la 19enne è stata denunciata per furto con destrezza.