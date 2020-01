Incubo Knock-out game, una 17enne: «Un tipo stava per colpirmi con un pugno»

Stava aspettando l’autobus quando un uomo ha tentato di colpirla con un pugno.

L’incubo del Knock-out game, lo stupido e pericolosissimo gioco nato negli States e molto diffuso tra i giovani che si divertono a prendere a cazzotti sconosciuti in strada, si è materializzato ieri pomeriggio alla stazione ferroviaria. «Aspettavo il 41 quando un ragazzo si è avvicinato e mi ha sferrato un pugno: sono riuscita a schivarlo per un soffio» racconta la vittima, una 17enne. La madre ha lanciato l’allarme sui social, temendo che sia tornato di moda il knock-out.

«Ero appoggiata al muro, stavo ascoltando la musica con le cuffiette, quando quel ragazzo si è avvicinato: avrà avuto meno di trent’anni - aggiunge la giovane -. Con la coda dell'occhio ho visto che ha sferrato un pugno: di istinto mi sono scansata per evitarlo. Poi, come se niente fosse, ha rimesso la mano in tasca e ha continuato a camminare verso la stazione. Non so che intenzioni avesse, se intendeva solo spaventarmi o se era un gioco. Ma io ho avuto molta paura».