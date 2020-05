Viaggiava in treno con la droga e senza documenti, arrestata una giovane

ANCONA - In viaggio su un Intercity proveniente da Roma con tre etti di hashish, senza documenti, una 23enne tunisina è stata sorpresa e arrestata dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Ancona. Sempre nella stessa stazione è stato multato un pakistano di 34 anni ubriaco: per lui è scattato il daspo urbano con il divieto di tornare nello scalo ferroviario per le successive 48 ore. A Civitanova Marche, invece, ancora la Polfer ha denunciato un italiano di 47 anni per non aver ottemperato alla misura cautelare del divieto di dimora nonché al divieto di ritorno nel comune.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.