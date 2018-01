«Ho perso la patente», ma non l'aveva mai presa: nei guai un giovane automobilista

«Non la trovo, forse l'ho persa o l'ho dimenticata a casa». E' stata questa la giustificazione che un giovane automobilista anconetano ha dato ieri mattina agli agenti di Polizia che lo avevano appena fermato ad un posto di blocco.

Dopo aver mostrato assicurazione e libretto di circolazione, al ventenne è stato chiesto di favorire la patente. Dopo un primo tentativo di giustificarsi il giovane non ha potuto far altro che ammettere di non averla mai presa. Per lui è scattata la sanzione per guida senza patente come per il proprietario del veicolo per l'incauto affidamento dell'autovettura.