Galleria San Martino, dall'8 giugno chiusura serale per lavori: le info

L’Amministrazione comunale ha reso noto che per l’esecuzione del la manutenzione degli impianti di illuminazione della Galleria San Martino da parte di Anconambiente, verrà predisposta la chiusura in entrambi i sensi di marcia della galleria da lunedì 8 a giovedì 11 giugno, dalle ore 21:00 alle ore 03:00 .

Saranno per tempo apposti cartelli con preavviso di chiusura, sia in Via Marconi, che in Via Palestro. Ogni sera, a partire dalle 21.00, saranno installate indicazioni con frecce e coni a terra ai due ingressi della Galleria per segnalarne la chiusura.