Blitz in un appartamento, acciuffati i baby ladri: traditi da una busta piena di peluche

A tradirli è stata una busta verde, al cui interno erano nascosti dei peluche. E’ grazie a questo dettaglio che la polizia è riuscita ad acciuffare tre giovani topi d’appartamento. I ladri, un ragazzo e due ragazze rom, appena maggiorenni, sono stati scoperti dalle Volanti ieri sera mentre passeggiavano a passo spedito in corso Garibaldi, dopo un furto commesso in corso Amendola.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Mentre una pattuglia era impegnata nel sopralluogo all’interno dell’appartamento da cui erano spariti monili in oro, profumi e la busta verde con dentro i peluche, dopo che i ladri erano entrati forzando la serratura della porta con un cacciavite, altri agenti si sono messi a perlustrare le vie del centro. La loro attenzione è caduta proprio sui tre giovani, grazie al particolare della busta che uno di loro reggeva in mano: subito fermati e identificati, hanno negato di essere i responsabili del furto, ma poi in questura sono stati perquisiti e trovati in possesso di due cacciaviti e della refurtiva nascosta in una borsa. I tre, senza fissa dimora, sono stati denunciati.