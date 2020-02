Furto da Cicli Copparo, sfondano la vetrina e rubano bici per 100mila euro

ANCONA - Ci hanno messo poco più di due minuti per sfondare la vetrata, entrare e portare via decine di biciclette. Poi la fuga nella notte. Vittima il negozio Cicli Copparo, in zona baraccola, di proprietà di Raffaele Consolani.

I banditi, probabilmente in 4, sono entrati in azione riuscendo con un piede di porco a scardinare la vetrina. A quel punto è scattato l'allarme ma i ladri, noncuranti dell'arrivo delle forze dell'ordine, sono riusciti a sottrarre alcuni tra i pezzi più pregiati, per un valore complessivo di oltre 100mila euro. Sono subito scattate le indagini con gli investigatori che stanno visionando le telecamere di videosorveglianza per riuscire a risalire ai responsabili.