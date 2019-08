La fontanella del Piano diventa una doccia pubblica, si lava con il sapone e poi scappa

ANCONA - Si mette a torso nudo e si inizia a strofinare con il sapone. Poi, utilizzando l'acqua della fontana di Corso Carlo Alberto, si riscacqua ben bene tra lo stupore dei passanti. Una scena da campeggio quella avvenuta ieri pomeriggio al Piano, dove un uomo ha deciso di lavarsi trasformando la fontana in una vera e propria doccia pubblica.

Una scena durata oltre 10 minuti con l'uomo che si è poi rivestito e si è allontanato di tutta fretta Non è certo la prima volta che alcune persone pensano bene di utilizzare le fontanelle in questo modo. Lo scorso luglio un uomo era stato visto farsi un bagno all'interno della fontana tra via Giordano Bruno e piazza Rosselli. Ieri l'ennesimo gesto di inciviltà in un quartiere spesso teatro di eventi analoghi.