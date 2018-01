Si finge un turista ma deve scontare oltre un anno di carcere, arrestato

Si fingeva un normale turista con tanto di cartina geografica in mano e girava per le vie della città, in zona stazione. A finire nei guai un 47enne, fermato nella tarda serata di ieri dagli agenti della Squadra Volanti di Ancona.

Il 47enne infatti aveva a suo carico un ordine di cattura, dovendo scontare in carcere ancora un anno e tre mesi per il reato di sostituzione di persona. Gli agenti, insospettiti dal suo comportamento, lo hanno fermato ed identificato scoprendo la condanna che gli era stata inflitta. Per lui si sono aperte le porte del carcere.