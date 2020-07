Un masso si stacca dalla falesia, turista colpito a una gamba: finisce all'ospedale

Grande paura questa mattina al Trave dove un masso si è staccato all’improvviso dalla falesia e ha colpito un turista romagnolo che stava prendendo il sole in un tratto interdetto alla balneazione, proprio per il pericolo crolli. E’ accaduto attorno alle 13.

L’uomo si è accorto all’ultimo del cedimento, ma non ha potuto evitare che il masso gli finisse su un polpaccio. E’ rimasto ferito in modo serio: sul posto è intervenuto il gommone di salvamento di Portonovo che ha prestato i primi soccorsi, per poi trasportarlo al molo e affidarlo alle cure del 118: è stato portato a Torrette da un’ambulanza della Croce Gialla di Camerano, in codice giallo.