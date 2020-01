Non riesce a riposare, prende 18 pasticche di ansiolitici: rischia l'overdose da farmaci

In preda all’agitazione e fiaccata da una notte passata senza chiudere occhio, ha rischiato l’overdose di farmaci: una dietro l’altra, ha ingoiato 18 pasticche di ansiolitici. L’anziana, ora, è ricoverata all’ospedale.

Fortunatamente le sue condizioni non sono allarmanti: è arrivata al Pronto soccorso con un codice di media gravità. E’ stata lei stessa, questa mattina, a chiedere aiuto al telefono. Il 118 ha inviato nella sua abitazione, in via Miglioli, l’automedica e un’ambulanza della Croce Gialla di Camerano.

Ai soccorritori ha spiegato di aver assunto la dose massiccia di farmaci, così è scattata la corsa all’ospedale per le cure del caso. La donna di 82 anni ora è sotto osservazione dei medici.