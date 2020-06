«Aiuto, il mio ex mi ha minacciata e vuole entrare in casa», arriva la polizia e scatta l'arresto

ANCONA - «Aiutatemi, il mio ex mi ha minacciata al telefeono ed ora vuole entrare nel mio appartamento». E' stata questa la chiamata ricevuta nella notte tra sabato e domenica dalla Questura di Ancona. Dall'altra parte della cornetta una donna terrorizzata, che poco prima aveva ricevuto minacce dal suo ex compagno.

Gli agenti sono subito intervenuti in zona Palombina trovando l'uomo, un romeno di 44 anni, che nel frattempo si era arrampicato sul terrazzo cercando di entrare nell'appartamento. Subito bloccato è stato portato in Questura ed arrestato. Per la donna quindi solo un grande spavento ma per fortuna nessuna conseguenza fisica.