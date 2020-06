Scende dal treno e viene arrestato: il giovane era evaso dai domiciliari

Nella notte tra sabato e domenica la Polizia Ferroviaria di Ancona ha tratto in arresto un ragazzo di 21 anni, italiano, evaso dagli arresti domiciliari. Il giovane, proveniente da Pesaro con un interregionale, è stato controllato dagli agenti della Polfer quando è sceso dal treno nella stazione di Ancona. Era infatti senza documenti e a un primo riscontro è risultato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, presso una comunità di recupero di Pesaro, per furti e altri reati. Per questo il 21enne è stato arrestato per evasione e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato ricollocato ai domiciliari nella comunità pesarese.

