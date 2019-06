Paura alle "Due Sorelle", giovani trascinati dalla forte corrente: salvati in extremis

Domenica di paura quella vissuta da due giovani, di 21 e 24 anni, che ieri pomeriggio hanno rischiato di annegare nelle acque antistanti la spiaggia delle "Due Sorelle". A notarli e metterli in salvo sono stati gli agenti di Polizia, che vedendo l'imbarcazione dei ragazzi distante oltre 300 metri, hanno deciso di intervenire.

Entrambi infatti erano scesi dalla barca per farsi una nuotata ma vista la corrente molto forte erano stati trascinati oltre le boe rosse. I poliziotti li hanno fatti salire a bordo delle moto d'acqua e li hanno riportati vicini alla loro imbarcazione. Per i due bagnanti quindi tanto spavento ma per fortuna nessuna conseguenza fisica.