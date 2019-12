Blitz nelle scuole, studenti-pusher nel mirino: carabinieri e cinofili setacciano le classi

Blitz dei carabinieri nelle scuole della città. Obiettivo: contrastare il consumo e lo spaccio di stupefacenti in classe. I controlli, disposti dalla Compagnia di Ancona, hanno visto impegnati nella mattinata di ieri i militari del Norm insieme alle unità cinofile di Pesaro: sono stati eseguiti all’Itis Volterra e al liceo artistico Mannucci. Nel corso delle operazioni sono state effettuate delle verifiche sia all’interno delle aule e dei laboratori, sia nei cortili esterni. I controlli hanno dato esito negativo: non è stata rinvenuta droga.

L’iniziativa è stata molto apprezzata dalla dirigenza scolastica, dagli insegnanti e dagli stessi studenti che al termine dell’attività hanno voluto accarezzare Bob, uno splendido pastore tedesco di quasi due anni impiegato nei controlli antidroga e dal fiuto infallibile. L’attività si inserisce nell’ambito di un progetto di diffusione della cultura della legalità tra i giovani, obiettivo condiviso dall’Arma con le istituzioni scolastiche e che prevede, tra le varie iniziative, anche incontri negli istituti su argomenti di attualità e di maggiore interesse per gli studenti. Nell’ottica di una più ampia diffusione, specie tra i giovani, della cultura della legalità, i carabinieri del Comando provinciale di Ancona continueranno a prestare la massima attenzione al tema, organizzando periodicamente analoghi servizi preventivi e repressivi che interesseranno l’intera provincia.

Non a caso, lo scorso 25 novembre, i carabinieri di Collemarino, nel corso di un servizio attuato in via Esino all’esterno dell’Itis Volterra, hanno sorpreso un giovane che deteneva una bustina di cellophane con dentro 5,7 grammi di marijuana, suddivisa in dosi, nonché un bilancino di precisione e un tirapugni occultati nello zaino. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire altri 12,5 grammi di marijuana. Per questo il ragazzo è stato denunciato.