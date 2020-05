A zig zag in piena notte, era ubriaco: denuncia e patente ritirata per un operaio

Guidava a zig zag in piena notte: denuncia e patente sospesa per un operaio. A fermarlo sono stati i carabinieri della Compagnia di Ancona lungo la via Flaminia. Mancavano pochi minuti alla mezzanotte quando i militari del Norm hanno notato l’auto che procedeva con andatura sospetta e l’hanno fermata. Alla guida c’era un operaio genovese di 39 anni in evidente stato di ebbrezza, confermato dal test alcolemico: aveva un tasso di 1,28 g/l, quasi tre volte superiore al limite consentito. Per questo la patente gli è stata ritirata e il conducente è stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza.

Inoltre, sono state elevate numerose contravvenzioni dai carabinieri nei confronti di automobilisti indisciplinati. In particolare, sono state sequestrate altre 5 auto senza l’assicurazione obbligatoria, nell’ambito dell’operazione “Strade Pulite” che dall’inizio dell’anno ha consentito di sequestrare 145 veicoli e comminare sanzioni amministrative per un totale di circa 125mila euro. Questa attività di monitoraggio del capoluogo dorico, concentrata in particolare nei luoghi di spaccio di stupefacenti e sulle strade, viene svolta quotidianamente dai carabinieri del Radiomobile sia per contrastare il fenomeno ambientale dell’abbandono dei veicoli non più marcianti sia per mostrare ai cittadini del capoluogo dorico una presenza visibile dello Stato.