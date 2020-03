Allerta virus, la Croce Rossa porta la spesa a casa: attivato il servizio a domicilio

Da circa una settimana la Croce Rossa di Ancona è impegnata quotidianamente sul territorio per affrontare l’emergenza scatenata dal Coronavirus. Il personale CRI è operativo H24, sotto il profilo sanitario, e non solo.

Difatti, oltre a garantire con la massima tutela e precauzione tutti i servizi sanitari ordinari, in convenzione e non, nonché quelli relativi ai trasporti di pazienti con sospettato o conclamato contagio da Covid-19, l’Associazione, con il supporto del gruppo SEP della CRI Marche, ha predisposto un servizio di assistenza psico-sociale ai dipendenti e ai volontari dell’associazione che, per varia natura, ne facciano richiesta. Inoltre, in collaborazione con il Comune di Ancona-settore Politiche sociali, è stato istituito a favore della popolazione il servizio di spesa per beni alimentari e farmaci da portare presso il domicilio delle persone più vulnerabili, attività che vedrà i volontari della CRI Ancona a disposizione delle persone anziane, immunodepresse o che per varie ragioni si trovano in uno particolare stato di necessità e che non possono pertanto uscire di casa al fine di provvedere alle loro indispensabili esigenze di vita.

Il numero telefonico da contattare per informazioni e necessità è il seguente: 071.54488 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.30).

