Sospetto caso positivo, scatta l'allerta alla Fincantieri: dipendenti in quarantena

Allarme Coronavirus alla Fincantieri. Una trentina di dipendenti sono stati posti in quarantena dopo che un dipendente sarebbero risultato positivo al Covid-19.

«La Direzione di stabilimento - comunica in una nota l’azienda - dopo aver informato le strutture competenti del territorio, cautelativamente ha immediatamente posto in essere quanto previsto dalle procedure di emergenza appositamente predisposte da Fincantieri per questo tipo di eventualità». Dunque, sono state individuate le persone che sono state più a contatto con il sospetto caso di Coronavirus (che si era assentato dal lavoro già il 3 marzo) e sono state «invitate a rimanere presso il proprio domicilio, pur non presentando alcun sintomo riferibile al Coronavirus. Il loro rientro sarà possibile una volta trascorso il periodo di 14 giorni come previsto dalle indicazioni delle Autorità Sanitarie. Sono state individuate altresì le aree operative, le aree di servizio e le attrezzature da lavoro sulle quali intervenire con procedure mirate di sanificazione, provvedendo contestualmente alla loro segregazione temporanea».

Fincantieri spiega che «tali interventi sono volti alla gestione, alla prevenzione e al contenimento di eventuali casi e rientrano in un più ampio piano di azioni di cui è stata data costante e trasparente informativa, ai lavoratori e ai loro rappresentanti, informativa oggi più che mai necessaria per indirizzare correttamente i comportamenti ed ottenere la massima collaborazione anche in termini propositivi. In relazione all’emergenza sanitaria, Fincantieri, ancor prima del manifestarsi di casi positivi sul territorio nazionale, ha istituito un Team dedicato di Crisis Management, che si riunisce quotidianamente per monitorare la situazione, anche alla luce delle indicazioni provenienti dalle istituzioni centrali e territoriali e fornisce regole comportamentali, aggiornamenti e linee guida puntuali ai propri dipendenti attraverso supporti informatici e canali dedicati». In merito alle misure adottate al fine del contenimento del rischio da contagio dovuto al Covid-19, Fincantieri «ha adottato, nel corso delle ultime settimane, misure cautelative e posto in essere azioni dettagliate al fine di elevare l’efficacia di dette misure, per minimizzare il rischio da contagio presso i propri stabilimenti».



