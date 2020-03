«Ve l'avevo detto di restare a casa», non è bastato: il sindaco chiude parchi e spiagge

«Lo avevo detto giorni fa in modo netto: bisogna #restareacasa e limitare gli spostamenti».

Ma siccome non è bastato, ora il Comune chiude parchi e spiagge. A confermare il pugno duro, con un messaggio su Facebook, la sindaca Valeria Mancinelli. «Evidentemente non bastano gli appelli. Siamo in pandemia, la diffusione del virus è molto aggressiva - dice -. Non possiamo più essere leggeri mettendo a rischio la nostra salute e quella di chi ci sta accanto. Bisogna smetterla di avere comportamenti irresponsabili! Smetterla! Per questo siamo costretti a chiudere i parchi e gli accessi alle spiagge. Siamo costretti perché si verificano assembramenti, sopratutto di giovani, ma non solo. Intensifichiamo i controlli ma non possiamo mettere Polizia Locale e Carabinieri dappertutto».

E ancora: «Siamo adulti? Siamo responsabili? Ci rendiamo conto di quello che sta avvenendo? Avremo tempo e modo per tornare a vivere insieme la nostra Ancona ed incontrarci per fare festa. Adesso servono disciplina e rigore nel rispettare le regole».

PARCHI E SPIAGGE PRESI D'ASSALTO: SCATTA LA CHIUSURA

