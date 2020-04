Dai laboratori Arpam il gel igienizzante: 20 litri al giorno per l'Asur e le forze dell'ordine

È partita la distribuzione del gel igienizzante che Arpam, con il sostegno della Regione Marche e del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, ha iniziato a produrre nei giorni scorsi, mettendo a disposizione le strutture e il personale del suo Laboratorio multisito. La soluzione disinfettante, preparata secondo le indicazioni disposte dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, è composta da una base di etanolo, acqua ossigenata e glicerina e andrà a implementare le disponibilità in dotazione ai servizi sanitari dell’Asur Marche e delle forze dell’ordine marchigiane al ritmo di 20 litri al giorno.

«Un’iniziativa che ancora una volta mette in risalto la generosità e l’impegno della nostra regione - ha detto l’assessore regionale all’Ambiente Angelo Sciapichetti nel salutare l’iniziativa dell’Arpam - che nei momenti di difficoltà sa trovare a tutti i livelli, dalle istituzioni come in questo caso ai semplici cittadini, la strada di quella cooperazione senza la quale non potrebbe essere possibile superare gli ostacoli». Nella situazione di emergenza in cui volge l’intero Paese, il direttore generale dell’Arpam Giancarlo Marchetti si è infatti reso immediatamente disponibile, come colleghi di altre agenzie, a riorganizzare l’attività dei propri laboratori a favore della produzione del disinfettante, pur nella attuale ridotta disponibilità di personale che continua, comunque, a garantire in presenza servizi indifferibili come l’analisi delle acque potabili e degli alimenti, le emergenze ambientali, il controllo della qualità dell’aria e dei pollini.

«È forse un piccolo gesto, una goccia nel mare delle molte e importanti necessità di questo periodo – ha detto Giancarlo Marchetti – ma in un momento in cui ognuno è chiamato a fare la propria parte, anche l’agenzia che dirigo vuole testimoniare ancora una volta con un’azione “simbolica”, ma concreta e tempestiva, lo spirito di servizio verso la comunità che rappresenta uno dei suoi valori fondanti. Il nostro sostegno, quindi, a coloro che sono impegnati in prima linea, forze dell’ordine e personale sanitario, in questo difficile momento per la nostra regione e per tutto il Paese». Un momento, ha tenuto ad aggiungere Marchetti ringraziando le operatrici e gli operatori tutti di Arpam, in cui ciascuno non ha inoltre esitato ad offrire la massima disponibilità e collaborazione approfittando di questa contingenza per elaborare strumenti e proporre iniziative innovative che potranno condurre al miglioramento ed alla semplificazione dei servizi offerti a imprese e cittadini non appena, ci si augura il più presto possibile, questa crisi sarà risolta. La soluzione viene distribuita gratuitamente, nei due formati da 500 e 1000 cc, direttamente dall’Arpam all’Asur marchigiana ed alle forze dell’ordine, e non potrà in alcun modo essere venduta al dettaglio. Nell’occasione, sull’etichetta è stato lanciato l’hashtag #ARPAMPERLEMARCHE.

