L'irriducibile della corsetta, da Torrette al Viale per fare footing: maxi multa per il runner

Raffica di sanzioni della polizia nel weekend contro i recidivi che continuano a spostarsi a piedi o in auto senza valida giustificazione. Nelle ultime 48 ore gli agenti delle Volanti hanno effettuato numerosi posti di controllo nel capoluogo dorico.

C’è chi alla corsetta proprio non rinuncia, come l’uomo sorpreso a fare footing al Viale della Vittoria, pur abitando a Torrette. Non manca chi, approfittando delle belle giornate, si è dato appuntamento sulle panchine di piazza Diaz per fare due chiacchiere. Diversi anche gli automobilisti multati perché sabato sera stavano andando a cena da amici.

