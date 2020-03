In auto con la musica a tutto volume: «Controllo cosa fa la gente». Denunciato

«Vado in giro a vedere cosa fanno le persone». Peccato che non sia un poliziotto, né un carabiniere. Per questo, pagherà cara la sua opera di monitoraggio del territorio un 55enne anconetano, pizzicato all’Aspio da una pattuglia della polizia locale impegnata nel verificare il rispetto dell’ordinanza contro la diffusione del Coronavirus.

L’uomo era stato controllato una prima volta questa mattina presto mentre si trovava in auto con la musica a tutto volume. In tarda mattinata, è stato visto di nuovo nello stesso punto, sempre con la musica al massimo. Al che i vigili urbani hanno deciso di denunciarlo per essere uscito senza giustificato motivo.

Guai anche per un venditore ambulante che a Collemarino si era messo a vendere frutta e verdura in strada: la polizia locale gli ha ricordato l’esistenza dell’ordinanza comunale e l’ha allontanato, non senza averlo sanzionato con una multa.

