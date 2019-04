Manager di tutta Italia a scuola per il trasporto pubblico del futuro: nasce la Mobility Academy

E’ stata presentata questa mattina presso il dipartimento di Management della facoltà di Economia Giorgio Fuà la Mobilty Academy, un polo formativo nazionale promosso da Conerobus Service, controllata della società madre Conerobus spa, in partnership con l’Università Politecnica delle Marche. In una società in continua evoluzione, soprattutto attraverso le nuove tecnologie e il digitale, dove chi ha ruoli dirigenziali (e non solo) deve tenere il passo, nel comparto del trasporto pubblico locale la Mobility Academy mira a fornire le giuste competenze per cogliere questa sfida. Proporrà, nel tempo, vari master altamente qualificanti.

Orgoglioso dell’iniziativa il presidente di Conerobus Muzio Papaveri che ha illustrato i tre percorsi individuati all’interno del polo formativo: uno rivolto ai manager, uno per tecnici e responsabili dei vari settori e uno per disoccupati e inoccupati da inserire nel mondo del lavoro. “C’è una forte richiesta nel mercato di personale altamente qualificato e fino ad oggi mancavano percorsi formativi altamente specializzati nel settore del trasporto pubblico locale - ha detto Papaveri- non solo nella nostra realtà ma anche a livello nazionale. A questo progetto collaborano le migliori realtà in campo”.

A fare gli onori di casa Maria Serena Chiucchi, direttore del Dipartimento di Management dell’Univpm, che ha ricordato l’importanza di far sì che l’attività di ricerca abbia ricadute virtuose sul territorio: “Da un lato dobbiamo produrre conoscenze rigorose -ha sottolineato Chiucchi- e dall’altro far sì che siano anche utili e utilizzabili. Con la Mobility Academy questo connubio è particolarmente forte”. A maggio, il primo appuntamento: sei mesi, cinque incontri tra Roma, Bologna, Cagliari e Torino. Il master si chiamerà Mame (Mobility Academy Master Executive) e sarà rivolto ai manager delle aziende di trasporto pubblico di tutta Italia. Lezioni in aula ed esperienze sul campo sulla necessità di intercettare il cambiamento del trasporto pubblico locale sempre più interessato dai processi di trasformazione: dalla soddisfazione dei clienti all’utilizzo di big data per gli indirizzi di gestione, dal controllo di flotte e rotte per l’ottimizzazione aziendale all’utilizzo di piattaforme digitali. La Mobility Academy, realtà unica in Italia, vede al suo fianco la prestigiosa coopartecipazione di Asstra, l’associazione nazionale delle imprese di trasporto pubblico locale. “Vogliamo puntare su una formazione specializzata - ha sottolineato il direttore generale Emanuele Proia- un plauso ad Ancona che proprio grazie a Conerobus è già capofila a livello nazionale di importanti progetti ecologici con grandi imprese di settore”.

Silvio Cardinali, professore associato di Marketing e Comunicazione dell’Univpm ha poi illustrato il lungo lavoro di ricerca che ha portato il Dipartimento a individuare le competenze più richieste nel prossimo futuro nel settore Tpl e le modalità con cui erogare una formazione specifica. “Abbiamo scelto il modello del master itinerante - ha spiegato Cardinali- per fornire ai manager una cassetta degli attrezzi e importanti strumenti di networking”.