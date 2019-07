Paura in pieno centro, davanti l'uscio di casa con un coltello in mano: anziano in ospedale

Sono stati attimi di paura e tensioni quelli vissuti ieri sera, intorno le 23, in pieno centro di Ancona. Un uomo di 80 anni, malato di Alzheimer, è stato trovato davanti l'uscio di casa con un braccio dietro la schiena. L'equipaggio della Croce Gialla di Ancona gli ha chiesto cosa nascondesse con l'anziano che a quel punto ha fatto vedere il coltello che stava brandendo.

Sul posto è arrivata anche l'automedica del 118 e la Polizia. Gli agenti sono riusciti a farlo ragionare ed a predere la lama. Poi l'80enne è stato portato, insieme a sua moglie, all'ospedale per un controllo. Per fortuna non ci sono stati feriti e la situazione è tornata alla normalità.