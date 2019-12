Suona l'allarme, ma i ladri non scappano: ancora un'ondata di colpi al Castellano

Dopo il tris di furti a Varano, i ladri si sono spostati al Castellano, zona ripetutamente bersagliata in passato. Hanno visitato altre tre abitazioni, ma stavolta il bottino è stato esiguo: hanno rubato qualche collanina e pochi articoli di bigiotteria.

Dalla tecnica adottata - buco sugli infissi delle finestre, praticato con un trapano - è probabile che si tratti della stessa banda. I furti sono stati messi a segno venerdì pomeriggio, in pieno Black Friday, approfittando dell’assenza dei proprietari. Prima si sono intrufolati in una villetta di via del Castellano, passando dalla campagna: hanno rotto una persiana, hanno forato una finestra e sono entrati. Hanno ribaltato da cima a fondo due camere da letto, alla ricerca di oggetti preziosi che non hanno trovato perché la stessa famiglia era già stata derubata due volte l’anno scorso, sempre in questo periodo. L’allarme è scattato, ma non ha messo in fuga i malviventi che hanno continuato a rovistare dappertutto, indisturbati: quando sono arrivati i proprietari, circa mezz’ora dopo, ormai si erano dileguati.

Sempre giovedì hanno saccheggiato altri due appartamenti al primo piano in via Gioberti, dove vivono due anziane, una di fronte all’altra, ancora sotto choc per la sgradita visita: sono saltati sul balcone e hanno forzato le porte-finestre, in un caso danneggiando la serranda elettrica. Hanno svuotato armadi e cassetti, portando via poca bigiotteria. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.

