Ladri in fuga abbandonano la cassaforte in un parco: si cerca il proprietario

Di chi è quella cassaforte? Se lo chiede la polizia, dopo averla rinvenuta nel tardo pomeriggio di ieri nel parco di via Betti. Si tratta di una piccola cassaforte da armadio che probabilmente è stata scassinata durante un furto in abitazione e abbandonata dai ladri in fuga. Sono in corso accertamenti per risalire al proprietario.

Nelle ultime 48 ore gli agenti delle Volanti, coadiuvati dalle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche e dalle Squadre Cinofili, hanno setacciato la città, procedendo al controllo di 146 persone e 84 veicoli.

Tra questi, l’Audi su cui ieri attorno alle 18 viaggiavano 4 albanesi sospetti, fermati in via Scataglini: sono stat tutti perquisiti, visti i loro precedenti, con esito negativo.