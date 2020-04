«Contatteremo il proprietario»: sulla casa senza acqua calda risponde l'assessore

Si apre una speranza per la famiglia che da settimane si trova senza acqua calda, con i lavori bloccati per via delle restrinzioni anti-Covid. Il Comune finalmente da una risposta tramite l'assessore comunale, Emma Capogrossi.

Dopo settimane di tentativi del proprietario dell'appartamento, finalmente, anche grazie al nostro articolo, l'assessore ai servizi sociali ha fatto sapere che qualcosa si sta muovendo: «Siamo entrati in contatto con il proprietario - spiega - per capire come intervenire. Vogliamo trovare al più presto una soluzione».