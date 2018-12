Travolge un cane e poi fugge a tutta velocità, l'animale dovrà essere operato

Travolge un cane lungo via Alpi ed invece di fermarsi prosegue la sua marcia e fugge a tutta velocità. E' questo quanto successo questa mattina ad Ancona, dove un povero cagnolino di 3 anni è stato investito e lasciato sull'asfalto. Per fortuna alcuni passanti hanno visto tutta la scena e si sono fermati a soccorrere l'animale. Qualcuno è riuscito anche a prendere il numero di targa del pirata della strada che secondo le loro testimonianze era a bordo di un suv di colore scuro.

Sul posto la Croce Gialla di Ancona con l'ambulanza veterinaria, certificata dall'azienda sanitaria, che ha soccorso l'amico a quattro zampe e lo ha trasportato, sotto indicazione del proprietario, alla clinica veterinaria di via Pergola. Il cane ha riportato una brutta frattura al femore ed una lesione al muso. In queste ore verrà sottoposto ad un'operazione chirurgica per ridurre la frattura. Intervenuta anche la Polizia Municipale per tutti i rilievi del caso, visto che con il nuovo codice della strada non prestare soccorso ad un animale dopo l'investimento equivale a non farlo ad una persona. In corso quindi le ricerche del responsabile.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO