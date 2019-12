Scivola mentre scende dall'autobus, paura in piazza: passeggera finisce all'ospedale

Attimi di paura questa mattina in piazza Roma per un incidente avvenuto a bordo di un autobus.

Il mezzo pubblico si era appena fermato al capolinea quando una passeggera, mentre scendeva, è scivolata lungo la scaletta, forse bagnate per la pioggia, ed è caduta rovinosamente. L’autista ha contattato il 118 per consentire di soccorrerla. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa che ha portato la donna di 69 anni, residente ad Ancona, all’ospedale di Torrette con un trauma al costato dovuto alla caduta. Si sospettano fratture alle costole, ma le sue condizioni non sono preoccupanti.